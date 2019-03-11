Россия, КНДР, Китай: куда отправились «золотые медведи» ижевского циркового фестиваля

В Ижевске завершился цирковой фестиваль.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился XII международный фестиваль циркового искусства. Церемония закрытия и награждения артистов состоялась накануне, 10 марта.

«Бронзовых медведей» получили силовые пары «Акродримз» (Испания-Польша) и «A&A» (США), ловкач Рафал Валуш (Польша), «Дрессированные собачки» под руководством Евгения Комисаренко (Россия).

Второе место разделили эквилибристы на переходной лестнице под руководством Андрея Воложанина (Россия), акробатический дуэт из России с номером «За дверью», а также дуэт «A&J» (Великобритания).

«Золото» фестиваля досталось клоуну Владимиру Дерябкину (Россия), канатоходцам под руководством Сайракан Суанбековой (Россия), китайские артистки, выступавшие на высоких моноциклах с чашами и представители Северной Кореи, представившие «Большой полёт». Главные награды вручали председатель жюри Дмитрий Иванов и принцесса Монако Стефания.

Приз детского жюри получил клоун Дон Кристиан (Австрия).

«Конечно, мы рассчитывали на награду. Волнительно выступать на международных фестивалях, но мы собрались и выступили. Я считаю, что достойно выступили», - поделилась Сайракан Суанбекова.

Председатель жюри Дмитрий Иванов отметил, что в этом году в рамках фестиваля провели 10 представлений, их посетило почти 20 тыс. зрителей.

«Это значит, что в Ижевске по-прежнему любят цирк. Мы занимаемся фестивалем и будем проводить его в будущем. Отправим всех (артистов) и начнём готовиться к тринадцатому фестивалю», - отметил Иванов.