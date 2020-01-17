Владелец десятков заведений общепита поведал, как относится к критике и куда деваются чаевые официантов.
Ижевск. Удмуртия. Ресторатор Максим Коновалов рассказал в «Кофемолке» сколько денег тратит на путешествия.
Также владелец десятков заведений общепита поведал Энвилю Касимову, как относится к критике и куда деваются чаевые официантов.
Кофемолка - выпуск 79: Максим Коновалов в гостях у Энвиля Касимова
Ресторатор Максим Коновалов рассказал в "Кофемолке", что его привлекает в путешествиях, сколько гостей помещается в его квартире и как он терпит критику своих заведений.