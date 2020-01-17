Владелец десятков заведений общепита поведал, как относится к критике и куда деваются чаевые официантов.

Ижевск. Удмуртия. Ресторатор Максим Коновалов рассказал в «Кофемолке» сколько денег тратит на путешествия.

Также владелец десятков заведений общепита поведал Энвилю Касимову, как относится к критике и куда деваются чаевые официантов.