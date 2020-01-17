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Лед подтаял на катке в парке Кирова в Ижевске

12:08, 17 января, 2020
Анна Торхова
Лед подтаял на катке в парке Кирова в Ижевске
12:08, 17 января, 2020
Анна Торхова
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Динамо\n#коньки
Фото: Парки Ижевска
163
0

По той же причине временно закрыли каток «Динамо».

Ижевск. Удмуртия. Из-за теплой погоды лед на катке в парке Кирова в Ижевске местами стал неровным и бугристым. Об этом желающих покататься на коньках предупредили «Парки Ижевска».

Для нормального функционирования катка температура воздуха должна быть ниже ноля градусов по Цельсию.

По той же причине на технический перерыв закрыли каток «Динамо».

Напомним, ранее сообщалось, что ледовый городок на Центральной площади может разрушиться из-за погодных условий.

 

12:08, 17 января, 2020
Анна Торхова
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Динамо\n#коньки

 

 

 


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