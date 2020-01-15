Ледовый городок на Центральной площади Ижевска может разрушиться из-за теплой погоды

Горожан попросили временно не кататься на горках.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска предупредили об опасности разрушения ледового городка на Центральной площади и попросили воздержаться от катаний на горках. Об этом сообщает пресс-служба города.

Эксплуатация городка допустима при температуре не выше -4 градусов по Цельсию. Установившаяся теплая погода может привести к разрушению ската ледовых горок, трещинам между блоками.

В связи с этим катания на 6-метровой горке «Гора Байгурезъ» и на объекте «Космодром «Удмуртия», которые находятся вблизи киноцентра «Россия», пока ограничили. Фигуры огородят, установят предупреждающие знаки.