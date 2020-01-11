Электробатареи в креслах-каталках инвалидов Удмуртии начнут менять на средства федерального бюджета

Соответствующие изменения внесли в федеральный перечень технических средств.

Ижевск. Удмуртия. Замену батарей в креслах-колясках инвалидов Удмуртии произведут за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхование России.

«Перечень технических средств реабилитации дополнен аккумуляторными батареями к креслам-коляскам с электроприводом. Это означает, что теперь замена батарей производится за счёт федерального бюджета, инвалид не несёт расходов», — цитируют в сообщении слова министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Соответствующие изменения в Федеральный перечень внесены распоряжением правительства России от 21 декабря 2019 года № 3107-р.

Замена аккумуляторных батарей в случае их поломки до истечения срока пользования креслом-коляской будет осуществляться согласно действующим Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ИПР) по решению комиссии по результатам медико-технической экспертизы. Для её проведения и получения заключения комиссии инвалидам нужно обращаться в местное отделение ФСС России. При отсутствии возможности самостоятельно предоставить изделие на экспертизу предусмотрена возможность её проведения с выездом на дом.

Отметим, что на данный момент на учёте в региональном отделении ФСС по Удмуртии состоит 49 людей с инвалидностью, которым прописаны кресла-коляски с электроприводом.