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С жителей Ижевска сняли обязанность представлять платные справки из БТИ в администрацию города

09:00, 09 января, 2020
Юрий Абашев
С жителей Ижевска сняли обязанность представлять платные справки из БТИ в администрацию города
09:00, 09 января, 2020
Юрий Абашев
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аренда
Фото: ИА Сусанин
149
0

Стоимость одной такой справки составляет 1500 рублей.

Ижевск. Россия. По требованию прокуратуры Октябрьского района Ижевска из муниципального акта исключили обязанность жителей представлять в органы самоуправления платные справки из БТИ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокуратура Октябрьского района города в ходе проверки исполнения администрацией законодательства по использованию казённого имущества выявила, что жителей Ижевска обязуют представлять платные справки из БТИ. Это касается ситуаций, когда горожане ищут специализированные жилые помещения (служебные помещения, помещения в общежитии, помещения маневренного фонда). Стоимость такой справки на одного правообладателя составляет 1500 рублей.

Однако с 6 марта 2019 года у органов местного самоуправления есть полномочия заказывать эти справки бесплатно по межведомственному запросу. Районная прокуратура внесла представление главе Ижевска об устранении нарушений, которое уже удовлетворено, в правовой акт внесены изменения. С жителей сняли обязанность представления соответствующих справок.

09:00, 09 января, 2020
Юрий Абашев
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аренда

 

 

 


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