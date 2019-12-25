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Эйфелева башня и Биг-Бен: ледяные достопримечательности появились в Игре

09:55, 25 декабря, 2019
Анна Торхова
Эйфелева башня и Биг-Бен: ледяные достопримечательности появились в Игре
09:55, 25 декабря, 2019
Анна Торхова
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#Игра\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#скульптура\n#лед
Фото: Максим Корепанов, газета «Светлый путь»
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В поселке прошел фестиваль «Игринский лед».

Игра. Удмуртия. Ледяные достопримечательности разных стран появились в Игре. Об этом сообщает пресс-служба района.

24 декабря в Удмуртии прошел республиканский фестиваль «Игринский лед». В рамках мероприятия мастера вырезали изо льда Эйфелеву башню, колизей Древнего Рима, Египетскую пирамиду, башню Биг-Бен. Стоит отметить, изначально «Биг-Бен» являлось названием самого большого из шести колоколов, однако часто это название относят и к часам, и к самой часовой башне в целом.

Увидеть фигуры можно на площади ДК и С «Нефтяник».

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09:55, 25 декабря, 2019
Анна Торхова
55
0
#Игра\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#скульптура\n#лед

 

 

 


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