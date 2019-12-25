Эйфелева башня и Биг-Бен: ледяные достопримечательности появились в Игре

В поселке прошел фестиваль «Игринский лед».

Игра. Удмуртия. Ледяные достопримечательности разных стран появились в Игре. Об этом сообщает пресс-служба района.

24 декабря в Удмуртии прошел республиканский фестиваль «Игринский лед». В рамках мероприятия мастера вырезали изо льда Эйфелеву башню, колизей Древнего Рима, Египетскую пирамиду, башню Биг-Бен. Стоит отметить, изначально «Биг-Бен» являлось названием самого большого из шести колоколов, однако часто это название относят и к часам, и к самой часовой башне в целом.

Увидеть фигуры можно на площади ДК и С «Нефтяник».