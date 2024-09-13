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Скульптуру «Программист» установили на бульваре Гоголя в Ижевске

13:55, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Скульптуру «Программист» установили на бульваре Гоголя в Ижевске
13:55, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
294
0
#Ижевск\n#бульвар Гоголя\n#скульптура\n#программисты
Фото: ИА «Сусанин»
294
0

Объект открыли в 256-й день этого года.

Ижевск. Удмуртия. Скульптура «Программист» появилась на бульваре Гоголя в Ижевске. Об этом узнал корреспондент «Сусанина».

Объект открыли 12 сентября, который в этом году является 256-м днём в году — Днём программиста. 

Число 256 было выбрано потому, что 256 — это 2 в 8-й степени, где 2 означает двоичную систему исчисления, а 8 — количество битов в байте. 

Также это максимально возможное число в системе с 8-битным кодированием и самая большая целая степень числа 2, не превышающая число дней в году.

Напомним, ранее экс-глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление об установке городской скульптуры. Контроль за исполнением постановления возложили на замглавы администрации города по соцполитике, а ныне мэра Ижевска Дмитрия Чистякова. 

13:55, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
294
0
#Ижевск\n#бульвар Гоголя\n#скульптура\n#программисты