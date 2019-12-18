Директора гостиницы в Удмуртии привлекли к ответственности за поиск сотрудников определенного возраста

На должность администратора искали человека до 40 лет.

Ува. Удмуртия. Прокуратура Увинского района Удмуртии выявила нарушения трудового законодательства в действиях руководства одной из гостиниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 18 декабря.

Оказалось, что работодатель осуществлял поиск работников в гостиницу Увинского района, размещая информации на сайте «ВКонтакте». Согласно тексту объявления, на вакантную должность администратора требовались лица в возрасте до 40 лет.

Между тем, по статье 25 Закона России «О занятости населения в Российской Федерации» запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения и возраста.

По результатам проверки директору гостиницы прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона. Объявление с сайта удалили. Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Напомним, ранее одну компанию в Ижевске оштрафовали за отказ мужчине в приёме на работу из-за несоответствия пола.