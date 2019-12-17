Белая Металлическая Крыса стала символом 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Нового года в Ижевске в 4,5 раза вырос спрос на крыс. По данным Авито, предложение же увеличилось всего на 43%.

Белая Металлическая Крыса стала символом 2020 года. В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Наиболее популярными крысы оказались в российских столицах. Лидером по росту спроса стал Краснодар, где крысами стали интересоваться в семь раз чаще, на втором месте оказалась Казань, а на третьем – Ижевск.

В среднем по стране стоимость живого символа составляет 500 рублей, в столице Удмуртии за зверька придется отдать примерно 230 рублей – это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Для тех, кто не готов заводить крысу у себя дома в качестве питомца, есть альтернатива – сувенир или игрушка с изображением грызуна. В целом по стране предложение игрушечных крыс за год возросло в 12 раз», – отмечается в сообщении.

В Ижевске средняя цена сувенира или игрушки в виде крысы составляет 346 рублей. Это самая доступная средняя цена среди крупнейших российских городов.