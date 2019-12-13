В Удмуртии с 15 декабря вступит в силу новый закон о тишине

В силу вступает новый республиканский закон о тишине

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики», сделав Удмуртию 36 регионом, где этот аспект регулируется законом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Документ вступит в силу 15 декабря 2019 года, спустя 60 дней после опубликования. С этого дня граждане должны соблюдать тишину с 22:00 до 8:00 в будни дни и с 23:00 до 9:00 — в выходные и официальные праздники.

В указанное время не допускается громко включать музыку дома, в автомобиле, внутри и снаружи мест торговли, объектов общепита и мест досуга. Также запрещено свистеть, кричать, петь, играть на музыкальных инструментах в жилом помещении, использовать пиротехнику. Нельзя будет проводить земляные и строительные работы, а также шумный ремонт.

Закон рекомендует соблюдать эти правила ещё и с 13:00 до 15:00 ежедневно в жилых и нежилых помещениях домов.

Функции закона не распространяются на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и прочих ЧП. Кроме того, ограничения не распространяются на совершение богослужений, религиозных обрядов, дорожных работ и уборку снега.