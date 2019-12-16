5 человек спаслись в Удмуртии благодаря установке пожарных извещателей

С начала года в результате пожаров в республике погибли 76 жителей.

Ижевск. Удмуртия. С начала года пожары в Удмуртии унесли жизни 76 человек. Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 16 декабря, рассказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

По его словам, это на 22% меньше, чем в 2018 году. Несмотря на существенное снижение числа жертв пожаров, Фомин отметил, что цель – «чтобы не было вообще погибших».

В 54% случаев причиной возгорания и гибели людей является неосторожное обращение с огнем, в том числе, курение в нетрезвом виде. 18% приходится на неисправность электрооборудования и проводки, 14% – на проблемы с печным отоплением.

МЧС агитирует жителей Удмуртии устанавливать пожарные извещатели. По мнению Фомина, небольшой прибор стоимостью 300-500 рублей может существенно изменить жизнь. Так, в республике благодаря этому устройству спаслись 5 человек.