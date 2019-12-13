Спасение рыбака на ижевском пруду, спрос на елочные игрушки и штрафы за русский язык на Украине: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.



Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем эту пятницу с традиционного обзора новостей.

Спасли

При патрулировании акватории ижевского пруда спасатели обнаружили рыбака. Мужчина лежал на льду. Позднее оказалось, что рыбак был сильно пьян, сообщает поисково-спасательная служба Ижевска.

Мужчину доставили на берег.

Напомним, при несчастном случае на воде необходимо звонить по телефону поисково-спасательного отряда – 655-312, 655-313 (круглосуточно). Единая дежурно-диспетчерская служба города Ижевска - 57-25-12, с мобильного -112.

Сочини

Онлайн-конкурс литературных произведений на удмуртском языке стартовал в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.

Принять в нем участие могут жители в возрасте от 14 до 35 лет, владеющие удмуртским. 40 лучших отберут для учебы в лагере «Дзержинец», которая пройдет 6-9 февраля 2020 года.

Работы участников принимаются по пяти направлениям: поэзия, проза, драма, критика и перевод. Поэты могут отправить не менее трех стихотворений, прозаики не менее двух рассказов, драматургам отправить две и более пьесы, две критические статьи требуют от критиков, а переводчикам нужно перевести три стихотворения или три рассказа, или одну пьесу с любого другого языка на удмуртский язык.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету. Заявки принимают до 15 января.

Налог

Выплаты земским врачам намерены освободить от налога на доходы физических лиц. Об этом пишет Российская Газета.

Для этого Минфин разработает поправки в Налоговый кодекс, которыми уточнит перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ. Изменения ждут статью 217 Налогового кодекса.

В рамках программы «Земский доктор» врачи, переехавшие на работу в деревня и села, могут получить компенсационную выплату до 1 миллиона рублей.

Придется молчать

Депутатов и чиновников на Украине будут штрафовать за использование в речи русского языка. Об этом пишет Life.ru.

В первый раз нарушителя ждет замечание, на второй – штраф. Максимальный его размер составляет 11 600 гривен (492 доллара).

На сайте уполномоченного по защите госязыка также появится раздел, где пользователи смогут пожаловаться на нарушение закона о языке.

Меньше тратим

Спрос россиян на елочные игрушки снизился в 1,5 раза. Об этом пишут «Известия».

Исследование проводилось с 15 ноября по 6 декабря 2018 и 2019 годов. Оказалось, что продажи искусственных елок упали на 12%, гирлянд - на 25%, мишуры - на 47%.Исключением стали елочные звезды, спрос на них наоборот вырос – на 15%.

Директор по продуктам данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков объяснил это тем, что снега нет и у людей нет новогднего настроения.