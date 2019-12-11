Куда пойти: общероссийский день приема граждан в Ижевске

12 декабря с 12:00 до 20:00 горожане могут обратиться в приёмные органов власти страны, республики и города

Ижевск. Удмуртия. Общероссийский день приёма граждан пройдёт в Ижевске в четверг, 12 декабря. С 12:00 до 20:00 горожане могут обратиться в приёмную Президента России, в федеральные органы исполнительной власти, в исполнительные органы госвласти Удмуртии и органы местного самоуправления.

Личный приём граждан будет проходить в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.

Приёмная Президента Российской Федерации расположена в здании правительства Удмуртии по адресу улица Пушкинская, 214.

В здании администрации Ижевска (улица Пушкинская, 276) личный приём будут вести:

- глава Ижевска;

- председатель Городской думы Ижевска;

- замглавы администрации по ЖКХ и строительству;

- замглавы администрации — руководитель аппарата;

- замглавы администрации по социальной политике;

- сотрудники управления строительства;

- сотрудники управление муниципальной милиции.

Также приём граждан проведут сотрудники прочих управлений администрации Ижевска:

- управление благоустройства и окружающей среды, улица Ворошилова, 67а;

- управление ЗАГС, улица Удмуртская, 196;

- управление ЖКХ, улица Удмуртская, 245;

- главное управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений и земельных ресурсов, улица Песочная, 11б;

- управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике, улица Удмуртская,267/2;

- управление по культуре и туризму, улица Кирова, 115;

- управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, улица Софьи Ковалевской, 4а;

- управление образования, улица Ленина, 2.

Приём граждан проведут и в районных администрациях города:

- администрация Первомайского района, улица Пушкинская, 150;

- администрация Индустриального района, улица Дзержинского, 5;

- администрация Ленинского района, улица Азина, 146;

- администрация Октябрьского района, улица Песочная, 2/1;

- администрация Устиновского района, улица 40 лет победы, 60а.