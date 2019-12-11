Куда пойти: общероссийский день приема граждан в Ижевске

12 декабря с 12:00 до 20:00 горожане могут обратиться в приёмные органов власти страны, республики и города
Ижевск. Удмуртия. Общероссийский день приёма граждан пройдёт в Ижевске в четверг, 12 декабря. С 12:00 до 20:00 горожане могут обратиться в приёмную Президента России, в федеральные органы исполнительной власти, в исполнительные органы госвласти Удмуртии и органы местного самоуправления.
Личный приём граждан будет проходить в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.
Приёмная Президента Российской Федерации расположена в здании правительства Удмуртии по адресу улица Пушкинская, 214.
В здании администрации Ижевска (улица Пушкинская, 276) личный приём будут вести:
- глава Ижевска;
- председатель Городской думы Ижевска;
- замглавы администрации по ЖКХ и строительству;
- замглавы администрации — руководитель аппарата;
- замглавы администрации по социальной политике;
- сотрудники управления строительства;
- сотрудники управление муниципальной милиции.
Также приём граждан проведут сотрудники прочих управлений администрации Ижевска:
- управление благоустройства и окружающей среды, улица Ворошилова, 67а;
- управление ЗАГС, улица Удмуртская, 196;
- управление ЖКХ, улица Удмуртская, 245;
- главное управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений и земельных ресурсов, улица Песочная, 11б;
- управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике, улица Удмуртская,267/2;
- управление по культуре и туризму, улица Кирова, 115;
- управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства, улица Софьи Ковалевской, 4а;
- управление образования, улица Ленина, 2.
Приём граждан проведут и в районных администрациях города:
- администрация Первомайского района, улица Пушкинская, 150;
- администрация Индустриального района, улица Дзержинского, 5;
- администрация Ленинского района, улица Азина, 146;
- администрация Октябрьского района, улица Песочная, 2/1;
- администрация Устиновского района, улица 40 лет победы, 60а.