Удмуртия полностью перейдет на электронные больничные не раньше 4 квартала 2020 года

Пока в республике лист нетрудоспособности в электронном виде получает только каждый пятый работающий.

Ижевск. Удмуртия. К концу 2020 года Удмуртия может полностью избавится от бумажных листов нетрудоспособности. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования, в 4 квартале будущего года Министерство труда России планирует внести поправки в закон. Они предусматривают переход исключительно на электронные больничные. Эти изменения должны будут одобрить депутаты Госдумы.

Напомним, что электронные листки нетрудоспособности начали внедрять в 2017 году. Сегодня каждый второй гражданин выбирает именно такой, вместо бумажного. В Удмуртии речь идет о каждом пятом работающем жителе.