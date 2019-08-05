Авария на трассе в Удмуртии, возрождение медпунктов и возможность выбора банка: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новую рабочую неделю традиционно начинаем с обзора важных новостей.

Авария

Молоковоз и легковушка столкнулись на трассе Сарапул-Ижевск. Об этом сообщают пользователи соцсети Вконтакте в группах ИГГС и СГГС.

По словам очевидцев, есть погибшие. Также на кадрах видно, что от столкновения произошло возгорание.

На велосипеды

На этой неделе в Ижевске пройдут Чемпионат и первенство города по велоспорту. Состоятся они 7 и 8 августа и будут приурочены ко Дню физкультурника, сообщает пресс-служба Ижевска.

В гонках примут участие спортсмены из Ижевска, Воткинска, Игры, Нового, Самарской области, Пермского края, Санкт-Петербурга.

Пройдут соревнования на дороге аэропорт-Завьялово. В связи с этим, движение на дороге будет перекрыто с 09:30 до 16:00.

Выбор банка

Работодателей планируют обязать сообщать сотрудникам о возможности выбора банка, в котором они будут получать зарплату. Об этом пишут «Известия».

Инициативу могут реализовать в виде электронной анкеты, где сотрудник будет выбирать банк из предложенного перечня.

Центробанк подобное предложение поддержал. В настоящее время поправка также обсуждается с Минтрудом, в котором напомнили, что сегодня работник вправе подать заявление о замене кредитной организации.

Взрыв

В Каире из-за взрыва кислородного баллона погибли 16 человек. Об этом пишет Life.ru.

Инцидент произошел на территории Института рака. Известно, что баллон сдетонировал в одном из автомобилей сотрудников заведения. Причиной стало ДТП.

Возрождение медпунктов

В России снова могут появиться медпункты в офисах. Однако доступная медпомощь будет по карману лишь крупному бизнесу, пишет Рен-тв со ссылкой на «Известия».

Предложения по восстановлению системы медпунктов Минздрав представит до 20 августа. Будет проработан вопрос об оплате труда врачей за счет ОМС.

Первый директор фонда ОМС Владимир Гришин рассказал, что экономически целесообразно открывать медчасти на предприятиях с численностью не менее 15 тыс. человек. В малых и средних организациях можно предусмотреть врача, приходящего несколько раз в неделю.

Содержание медкабинета обойдется в 1,5-3 млн рубле й в год, плюс зарплата врача – около 800 тыс. рублей в год. При этом работодателю предстоит соблюдать требования санитарного законодательства.