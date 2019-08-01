Ремонт улицы Кирова в Ижевске, сроки тушения лесных пожаров в Сибири и отмена юбилейного «Вудстока»: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Встречаем дождливый четверг, 1 августа, обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ремонт:

В Ижевске дорожники приступили к ремонту улицы Кирова. По сообщению пресс-службы городских властей, специалисты уже полностью отфрезеровали участок дороги от улицы 30 лет Победы до улицы Песочной.

«Далее на объекте выполнят ямочный ремонт, поднимут относительно уровня проезжей части покрытия 8 колодцев, уложат 2 слоя асфальтобетона», - отмечается в сообщении.

Также во время ремонта обустроят посадки-высадки пассажиров на остановках трамвая «Сельскохозяйственная Академия» и «Парк им. Кирова». Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пожары потушат:

Группа самолетов Ил-76 Минобороны РФ прибыла в Красноярск для борьбы с лесными пожарами. Как пишет РенТВ, летчики уже изучили маршруты проведения полетов на применение и погодные условия в районах наиболее крупных пожаров.

Ил-76 оборудованы выливными приборами ВАП-2, которые способны забирать по 42 тонны воды для тушения пожаров.

По данным Газеты, которая ссылается на Известия, ликвидировать пожары на территории Сибири планируется за пять дней. Первые полеты авиационная группировка военного ведомства собирается начать утром в четверг, 1 августа.

К тушению привлекут десять вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России и десять самолетов Ил-76.

Прибавка к пенсии:

С 1 августа работающие пенсионеры в России начинают получать прибавку к выплатам. Об этом сообщает Мир24.

Затронет она примерно 14 миллионов россиян. Перерасчет будет производиться без заявлений от граждан. Максимальная прибавка составит 261 рубль. На эти цели выделено 10,5 миллиардов рублей.

Возвращение песка:

Аэропорт Олбии вернул на пляжи Сардинии (Италия) 10 т камней, песка и ракушек, которые в течение многих лет изымали у туристов. Как пишет ФАН, курорт на севере острова годами страдает от туристов и дельцов, которые пытаются вывезти ценный грунт.

За контрабанду положены штрафы, однако туристов это не останавливает. Чаще всего у них конфискуют пол-литровые бутылки с песком.

С помощью природоохранной полиции и геологов из университета Кальяри власти региона определили два места, которые подходят для конфискованного песка. В итоге его распределили между пляжем Порто-ди-Сан-Паоло и островом Таволара.

Отмена «Вудстока»:

В США отменили юбилейный музыкальный фестиваль «Вудсток». По данным Интерфакса, он должен был пройти 16-18 августа.

По данным агентства, причиной отмены фестиваля стало то, что организаторы и власти не смогли согласовать место проведения фестиваля. Также сказались проблемы с финансированием.

Изначально фестиваль планировалось провести на автодроме Уоткинс-Глен, расположенном в 185 км от Нью-Йорка. Затем его попытались перенести в Мэриленд на открытую концертную площадку Merriweather Post Pavilion, но в итоге отменили. Вход на него организаторы собирались сделать свободным.

В числе участников фестиваля были заявлены The Killers, Imagine Dragons, The Sensational Space Shifters, Майли Сайрус, Дэвид Косби, Джанелль Моне, Брэнди Карлайл.

Впервые «Вудстокская ярмарка музыки и искусств» прошла 15-19 августа 1969 года. Мероприятие на одной из ферм городка Бетел, штат Нью-Йорк, посетили порядка 500 тысяч человек. «Вудсток» стал символом окончания эры хиппи в США.

Впоследствии проводились юбилейные фестивали, приуроченные к годовщинам фестиваля «Вудсток» 1969 года: «Вудсток-79», «Вудсток-89», «Вудсток-94» (25-я годовщина), «Вудсток-99». Фестиваль в 2019 году должен было отметить 50-летие знаменитой «Ярмарки».