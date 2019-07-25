Более 7 тыс жителей Удмуртии подтвердили статус предпенсионера

Льготами могут воспользоваться женщины в возрасте 51 год и старше, мужчины 56 лет и старше.

Ижевск. Удмуртия. Статус предпенсионера за шесть месяцев 2019 года получили 7474 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по республике.

Наибольший объем сведений о жителях предпенсионного возраста направили работодатели, для того, чтобы работники могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной при прохождении диспансеризации.

Часть жителей, имеющих право на меры соцподдержки и льготы, подтвердили статус через центры занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, платят пособие в период обучения или поиска работы.

Отметим, такой статус можно получить и лично через управление пенсионного фонда.

Напомним, в большинстве случаев право на меры поддержки возникает за 5 лет до пенсии с учетом переходного периода. В текущем году льготами могут воспользоваться женщины в возрасте 51 года и старше, а также мужчины 56 лет и старше. Исключением являются налоговые льготы. Правом на них пользуются женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.