Затопленный дом в Ижевске, рост цен из-за ставок на эквайринг и рождение редкого вида носорога: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.



Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день недели традиционно предлагаем встретить с обзора новостей от «Сусанина».

Затопило

Вечером в четверг, 22 мая, жители дома №46 по улице Ворошилова пожаловались на затопление дома. Видео опубликовано в группе «Ижевск».

На кадрах видно, как по всем этажам льется вода.

«ТСЖ говорят: машины нет, как освободится - приедут», сообщается в группе.

На игру

Футболисты ижевского клуба «Зенит» пригласили на свою тренировку ребенка, больного ихтиозом. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Шестилетний мальчик сможет не только посмотреть, как занимаются спортсмены, но и погонять с ними мяч, сделать фото и пообщаться.

Тренировка команды пройдет 24 мая в 12:00.

Таким образом футболисты решили привлечь горожан к благотворительному полумарафону #БежимсКузей, который пройдет 12 июня. Все средства направят на лечение детей, больных ихтиозом.

Рост цен

Ретейлеры предупредили о росте цен в случае, если ставки по эквайрингу не упадут. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на «Известия».

Также, возможно, ухудшится система скидок и замедлится распространение безналичных платежей.

Отмечается, что из-за высоких ставок в 2018 году ретейлеры недополучили 7,4% прибыли, в текущем году эта цифра может вырасти до 10%.

Оплата по карте будет обходиться организациями в четыре раза дороже, чем прием наличных.

За саму себя

Бразильянка выйдет замуж за саму себя. Это первый в мире подобный случай, пишет Мир24.

38-летняя женщина планирует вести трансляцию своей свадьбы в соцсетях, которая состоится уже в это воскресенье. По ее словам, самая настоящая любовь – это любовь к себе.

К алтарю невесту поведет ее дочь. Вместо обручального кольца женщина сделает себе тату девушки с крыльями, символизирующую независимость.

Родился

В чикагском зоопарке появился на свет носорог, вид которых находится на грани полного исчезновения. Об этом пишет Рен-тв.

С 2013 года подвид этого носорога признали полностью вымершим.

Популяция этих животных резко снизилась из-за браконьеров, которые убивали зверей из-за рогов.