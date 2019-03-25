Стали известны финалисты «Кулинарного конкурса» в Ижевске

Финал проекта состоится 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны участники финала «Кулинарного конкурса». Юные поварята из детских садов столицы Удмуртской Республики вместе с педагогами готовили различные блюда и снимали процесс на видео. Все ролики были опубликованы на сайте информационного агентства «Сусанин».

Читатели «Сусанина» отправили в финал конкурса три команды из детских садов №11, №159 и №95. Главное жюри конкурса дало шанс побороться в финале проекта командам детских садов №131, №235, №248.

Финал проекта состоится 3 апреля. На мероприятии пройдёт мастер-класс, где 6 команд выполнят задания от шеф-повара. Победителями станут ребята, набравшие максимальное количество баллов. Также будут вручены подарки за второе (2 команды) и третье (три команды) места. Организаторы конкурса также запланировали развлекательную программу и вкусные сюрпризы для участников финала.

Все победители конкурса будут награждены дипломами, призами и подарками от партнеров конкурса.

Подробности конкурса смотрите в группе Love Radio Ижевск - 97.8 FM и на сайтах susanin.news и www.alt.izh.one.