Захваченную у бандитов «ИГИЛ» военную технику привезут в Ижевск 11 апреля

Эшелон с вооружением остановится на первом пути у главного перрона.

Ижевск. Удмуртия. Военно-политическая акция «Сирийский перелом» пройдет в Ижевске 11 апреля. На ж/д вокзал города прибудет состав с трофейной техникой бандитов «ИГИЛ» (запрещенная в России организация), сообщает пресс-служба агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Акция, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 23 февраля. Состав отправился со станции Москва. Планируется, что 8 мая он прибудет на станцию Кубинка. Всего эшелон остановится в 61 пункте.

Он состоит из тепловоза, пяти пассажирских вагонов, пяти багажных вагонов и десяти открытых платформ. На платформах размещена трофейная техника бандитов, вооружение, в одном из вагонов продаются армейские сувениры, в другом представлена выставка картин студии военных художников имени Грекова и материалов РИА «Армия России».

Жители смогут увидеть поезд с 12:50 до 14:50. Гостям акции проведут экскурсию. Также на вокзале пройдет патриотический концерт.

Поезда остановятся на первом пути у главного перрона.