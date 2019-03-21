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Захваченную у бандитов «ИГИЛ» военную технику привезут в Ижевск 11 апреля

15:45, 21 марта, 2019
Анна Торхова
15:45, 21 марта, 2019
Анна Торхова
54
0
#Ижевск\n#Сирия\n#Удмуртия\n#вокзал\n#поезда\n#бандиты\n#Исламское государство\n#террористы
Фото: пресс-служба агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики
54
0

Эшелон с вооружением остановится на первом пути у главного перрона.

Ижевск. Удмуртия. Военно-политическая акция «Сирийский перелом» пройдет в Ижевске 11 апреля. На ж/д вокзал города прибудет состав с трофейной техникой бандитов «ИГИЛ» (запрещенная в России организация), сообщает пресс-служба агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Акция, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 23 февраля. Состав отправился со станции Москва. Планируется, что 8 мая он прибудет на станцию Кубинка. Всего эшелон остановится в 61 пункте.

Он состоит из тепловоза, пяти пассажирских вагонов, пяти багажных вагонов и десяти открытых платформ. На платформах размещена трофейная техника бандитов, вооружение, в одном из вагонов продаются армейские сувениры, в другом представлена выставка картин студии военных художников имени Грекова и материалов РИА «Армия России».

Жители смогут увидеть поезд с 12:50 до 14:50. Гостям акции проведут экскурсию. Также на вокзале пройдет патриотический концерт.

Поезда остановятся на первом пути у главного перрона.

15:45, 21 марта, 2019
Анна Торхова
54
0
#Ижевск\n#Сирия\n#Удмуртия\n#вокзал\n#поезда\n#бандиты\n#Исламское государство\n#террористы

 

 

 


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