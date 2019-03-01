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В Удмуртии на 10 девчонок по статистике 8,5 ребят

16:00, 01 марта, 2019
Анна Торхова
16:00, 01 марта, 2019
Анна Торхова
143
0
#Ижевск\n#любовь\n#Удмуртия\n#женщины\n#мужчины\n#статистика
Фото: pixabay.com
143
0

К празднику 8 марта в Удмуртстате рассказали, сколько женщин проживает в республике.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 1 января 2018 года проживало 816,2 тыс. женщин, что составляло 54% от общего населения. Как сообщает Удмуртстат, на 1000 жительниц в республике приходится 854 мужчины.

Численное превышение «прекрасной половины» после 35 лет и с возрастом увеличивается. Так, если от 0 до 17 лет на 1 тыс. мужчин приходится 950 женщин, то после 60 лет – 1870.

Средний возраст жительниц региона составил 41,3 года. При этом в городах женское население несколько моложе, чем в сельской местности.

По статистике, семью дамы предпочитают создавать в возрасте от 22 до 26 лет. Средний возраст невест при вступлении в брак – 26,3 года, в повторный союз – 36,2 года.

«Женскими» преимущественно являются такие сферы деятельности, как: образование (82,5%), здравоохранение, социальные услуги (82,1%), работа в области общественного питания (76,4%).

16:00, 01 марта, 2019
Анна Торхова
143
0
#Ижевск\n#любовь\n#Удмуртия\n#женщины\n#мужчины\n#статистика

 

 

 


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