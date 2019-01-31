Газета для незрячих детей Ижевска, измерение сугробов Киркоровым и убытки Tesla: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга, 31 января, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Тактильная газета

У незрячих детей Ижевска появилась своя газета. Как сообщила на своей странице в Facebook руководитель центра социального продюсирования «Журавейник» Ольга Чиркова, детское издание назвали «Школьный понедельник».

Ранее «Школьный понедельник» выходил в привычном для читателя формате, свёрстанный профессиональным дизайнером. Сейчас газета будет выходить в двух форматах — обычном и отпечатанном шрифтом Брайля.

«Школьный понедельник» — это дайджест школьных новостей, которые написали и подготовили юные журналисты «Журавейника». Интервью, репортажи, заметки готовят сами ребята. В редколлегии газеты разные ребята: здоровые и дети с инвалидностью. Одна из главных тем, которая интересует журналистов «Школьного понедельника» – доступная городская среда.

«Нам очень важно, чтобы наша газета доходила до своей целевой аудитории, поэтому мы надеемся, что нашу идею поддержат школа — сад №256 и библиотека для слепых», — говорит Ольга Чиркова.

Высота в Филиппах

В Санкт-Петербурге активисты измерили высоту сугробов картонным Филиппом Киркоровым. Как передают «Известия», размер фигуры почти соответствует реальному росту исполнителя в 190 см.

В Петербурге журналисты решили провести исследование и измерить высоту сугробов очень необычным способом, а именно при помощи картонного Филиппа Киркорова. Кстати, высота фигуры 190 сантиметров⠀ #сугробы #сугроб #снег #метель #Киркоров #ФилиппКиркоров #Питер #СанктПетербург #радио #moskva_fm 194 Likes, 5 Comments - Москва FM (@moskva_fm) on Instagram: "В Петербурге журналисты решили провести исследование и измерить высоту сугробов очень необычным..."

Картонного артиста ставили рядом с кучами снега разной высоты — иногда сугробы не превышали и половины роста короля эстрады, а иной раз могли укрыть его с головой. Такой необычный способ измерять уровень выпавших осадков не прошел мимо самого исполнителя.

«Неожиданная мера исчисления. Спасибо, любимый город!», — написал Филипп Киркоров в своём Instagram.

Положительно восприняли идею и фанаты певца, оставив в комментариях к записи множество восторженных отзывов.

Отмечается, что в январе 2019 года в Санкт-Петербурге выпало рекордное количество снега — более 83 см.

Убытки Tesla

Убытки американского автопроизводителя Tesla по итогам четырёх кварталов 2018 года составили порядка 976 млн долларов или 5,72 доллара на акцию. Как передаёт РИА Новости, такие данные следуют из отчёта компании, опубликованного на её сайте.

Это на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Таким образом, компания сократила чистый убыток на 50% в сравнении с 2017 годом.

Выручка за год составила 21,5 миллиарда долларов, что превышает показатель прошлого года на 82%.

В 2019 году Tesla планирует немного сократить суммарные продажи Model S и Model X из-за высокого спроса на них в 2018 году. Как объясняет компания, этот спрос был прорывным, поэтому стоит ожидать его небольшого снижения. В 2019 году прогнозируется довести недельное производство Model 3 до 7 тысяч.

Напомним, что американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продаёт другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.