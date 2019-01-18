Прибывающий в Ижевск столичный поезд будет встречать новая музыка

Ранее на вокзале играл гимн Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. На вокзале Ижевска по прибытии московского поезда перестал звучать гимн Удмуртии. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе Горьковской железной дороги, в январе планируется решить вопрос о новом музыкальном сопровождении.

Напомним, помимо гимна ранее на вокзале несколько лет звучал марш «Прощание славянки», фрагмент концерта №1 для фортепиано с оркестром к 175-летию Чайковского.

Как пояснили в пресс-службе, причиной смены гимна стало обычное обновление к году театра в России.