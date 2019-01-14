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Удмуртия в минуту: подготовка к Крещенским купаниям и «узловая схема» Ижавиа

18:39, 14 января, 2019
18:39, 14 января, 2019
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#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Православие\n#транспорт\n#погода\n#религия\n#авиация\n#Ижавиа\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Крещение\n#крещенские морозы\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей рабочей недели от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник «Сусанин» рассказал, что в Удмуртии готовятся к празднику Крещения Господня. В республике планируется оборудовать 63 иордани для купания. Освящение воды состоится в крещенский сочельник, 18 января.

Удмуртия в минуту: подготовка к Крещенским купаниям и "узловая схема" Ижавиа

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-14.


«Это хорошая схема»:

Удмуртская компания «Ижавиа» не планирует отказываться от узловой схемы полетов. Специалисты считают, что проблемы с её реализацией возникли в том числе по вине аэропортовых служб. Именно они координируют полеты судов.

«Телефонный хулиган»:

Жителя Воткинска накажут за ложное сообщение о минировании. Мужчина заявил, что взрывное устройство заложено на Казанском вокзале в Москве. Уголовное дело против него направили в суд.

Второй фестиваль:

Фестиваль «Удмуртский лёд» стартовал на набережной Ижевского пруда в минувшие выходные. Скульпторы представили горожанам 16 фигур под общей темой «Мои Родники».

О погоде:

В Удмуртии ожидается снежная и теплая рабочая неделя. К выходным в республике немного похолодает, однако крещенских морозов синоптики не обещают.

18:39, 14 января, 2019
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#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Православие\n#транспорт\n#погода\n#религия\n#авиация\n#Ижавиа\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Крещение\n#крещенские морозы\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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