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Рабочая неделя в Удмуртии будет снежной и теплой

11:55, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
11:55, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
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К концу недели температура немного понизится.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается снежная и теплая неделя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

15 января в большинстве районов республики ожидается небольшой снег. В ночь на вторник температура воздуха составит -10..-15 градусов по Цельсию, днем -5..-10.

Середина недели будет теплой, ветреной и снежной. Днем до -2..-7 градусов. Также возможна слабая метель, на дорогах снежные заносы.

К концу недели немного похолодает, а снег будет небольшим.

11:55, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#погода в Ижевске

 

 

 


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