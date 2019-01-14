Рабочая неделя в Удмуртии будет снежной и теплой

К концу недели температура немного понизится.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается снежная и теплая неделя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

15 января в большинстве районов республики ожидается небольшой снег. В ночь на вторник температура воздуха составит -10..-15 градусов по Цельсию, днем -5..-10.

Середина недели будет теплой, ветреной и снежной. Днем до -2..-7 градусов. Также возможна слабая метель, на дорогах снежные заносы.

К концу недели немного похолодает, а снег будет небольшим.