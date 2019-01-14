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Житель Воткинска сообщил о ложном минировании вокзала в Москве

12:20, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
12:20, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
53
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#терроризм\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#Москва\n#Удмуртия\n#вокзал\n#телефонный звонок
Фото: pixabay.com
53
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В отношении мужчины завели уголовное дело по обвинению в терроризме.

Воткинск. Удмуртия. В суд направили уголовное дело в отношении жителя Воткинска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина сообщил по телефону о ложном минировании Казанского вокзала в Москве.

В ходе предварительного расследования установлено, что 5 января 2018 года, находясь в квартире в Воткинске, из хулиганских побуждений мужчина представился чужим именем и позвонил на пульт службы «112» Удмуртии. Хулиган сообщил «Службе гражданской защиты Удмуртской Республики» о деятельности террористической организации и готовящемся взрыве на Казанском железнодорожном вокзале в Москве.

В результате было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов, которым причинён материальный ущерб на общую сумму более 2 000 рублей, затраченных на выезд для проверки заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва и дестабилизации обстановки на территории Казанского железнодорожного вокзала ОАО «РЖД».

Воткинская межрайонная прокуратура направила уголовное дело в отношении мужчины в Воткинский районный суд Удмуртии для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в связи с совершением общественно-опасного деяния, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

12:20, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
53
0
#терроризм\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#Москва\n#Удмуртия\n#вокзал\n#телефонный звонок

 

 

 


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