Житель Воткинска сообщил о ложном минировании вокзала в Москве

В отношении мужчины завели уголовное дело по обвинению в терроризме.

Воткинск. Удмуртия. В суд направили уголовное дело в отношении жителя Воткинска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина сообщил по телефону о ложном минировании Казанского вокзала в Москве.

В ходе предварительного расследования установлено, что 5 января 2018 года, находясь в квартире в Воткинске, из хулиганских побуждений мужчина представился чужим именем и позвонил на пульт службы «112» Удмуртии. Хулиган сообщил «Службе гражданской защиты Удмуртской Республики» о деятельности террористической организации и готовящемся взрыве на Казанском железнодорожном вокзале в Москве.

В результате было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов, которым причинён материальный ущерб на общую сумму более 2 000 рублей, затраченных на выезд для проверки заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва и дестабилизации обстановки на территории Казанского железнодорожного вокзала ОАО «РЖД».

Воткинская межрайонная прокуратура направила уголовное дело в отношении мужчины в Воткинский районный суд Удмуртии для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в связи с совершением общественно-опасного деяния, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».