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На фестивале «Удмуртский лед – 2019» на набережной Ижевска представили 16 скульптур

14:25, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
14:25, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
321
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#художники\n#лед\n#Набережная Ижевского пруда\n#скульптуры
Фото: vk.com/udmurtice (Сергей Чирков)
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Одна из них уже удостоилась внимания вандалов.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Удмуртский лёд» открылся на набережной Ижевского пруда в воскресенье, 13 января. Зрителям явили 16 ледяных скульптур.

Напомним, 32 художника на протяжении шести дней и ночей трудились, превращая лёд из пруда в произведения искусства. Мастера представили свои работы под общей темой «Мои Родники» на втором в истории Ижевска подобном фестивале ледяных скульптур.

«Вот уже второй год мы становимся свидетелями чуда. Для меня совершенное чудо, когда кусок льда наполняется смыслами и становится произведением искусства. Ничего более красивого я не встречал», - рассказал и.о. замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков перед торжественным вручением дипломов участникам фестиваля.

Награды получили художники из Ижевска, городов России, Казахстана и Эстонии. Также гостей открытия фестиваля ожидал музыкальный мини-фестиваль.

Открытие фестиваля "Удмуртский лёд - 2019"

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-14.

Организаторы фестиваля «Удмуртский лёд» призвали горожан бережно отнестись к недолговечным скульптурам. Ледяные фигуры специально огородили. К сожалению, накануне открытия праздника созданная Юрой Мистрюковым из Рязани и Кириллом Баталовым из Невьянска композиция «Третий подъезд» уже пострадала. Как сообщили очевидцы в соцсетях, нетрезвая молодёжь решила забраться по ледяным лестничным маршам. В результате один из них рухнул, а со второго упали перила.

Yura Mistrukov

третий подъезд. совместная работа с Кириллом Баталовым и ижевскими гопничками.

14:25, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
321
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#художники\n#лед\n#Набережная Ижевского пруда\n#скульптуры

 

 

 


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