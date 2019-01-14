На фестивале «Удмуртский лед – 2019» на набережной Ижевска представили 16 скульптур

Одна из них уже удостоилась внимания вандалов.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Удмуртский лёд» открылся на набережной Ижевского пруда в воскресенье, 13 января. Зрителям явили 16 ледяных скульптур.

Напомним, 32 художника на протяжении шести дней и ночей трудились, превращая лёд из пруда в произведения искусства. Мастера представили свои работы под общей темой «Мои Родники» на втором в истории Ижевска подобном фестивале ледяных скульптур.

«Вот уже второй год мы становимся свидетелями чуда. Для меня совершенное чудо, когда кусок льда наполняется смыслами и становится произведением искусства. Ничего более красивого я не встречал», - рассказал и.о. замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков перед торжественным вручением дипломов участникам фестиваля.

Награды получили художники из Ижевска, городов России, Казахстана и Эстонии. Также гостей открытия фестиваля ожидал музыкальный мини-фестиваль.

Открытие фестиваля "Удмуртский лёд - 2019" Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-14.

Организаторы фестиваля «Удмуртский лёд» призвали горожан бережно отнестись к недолговечным скульптурам. Ледяные фигуры специально огородили. К сожалению, накануне открытия праздника созданная Юрой Мистрюковым из Рязани и Кириллом Баталовым из Невьянска композиция «Третий подъезд» уже пострадала. Как сообщили очевидцы в соцсетях, нетрезвая молодёжь решила забраться по ледяным лестничным маршам. В результате один из них рухнул, а со второго упали перила.