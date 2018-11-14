Фотограф из Израиля поделился лайфхаками с жителями Ижевска

«Для меня фотография - это способ понимания реальности», - поделился Дмитрий Брикман.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках Вторых международных парадельфийских игр прошел мастер-класс фотографа из Израиля Дмитрия Брикмана. Автор рассказал, что для него значит фотография и как он относится к селфи.

«Для меня фотография - это способ понимания реальности, это инструмент», - поделился Брикман. Несмотря на это, каждое изображение автора проходит через фотошоп. «Его должно быть ровно столько, чтобы его не было видно», - отметил мастер.

Для того, чтобы сделать фотографию по-настоящему интересной, необходимо использовать технику «золотого сечения», то есть зрительные центры. «Когда мы что-то фотографируем, мы должны расположить то, о чем мы хотим сказать, на горизонтальных или вертикальных линиях или на их пересечениях. Думайте об этом, и сразу же увидите, насколько фото начнут становиться хорошими», - рассказал фотограф. Однако, как заметил Брикман, любое правило, в том числе и «золотого сечения», нужно знать, чтобы иногда нарушать.

Ещё один «лайфхак» для начинающего фотографа – большая часть людей считывает фотографию слева направо, как книжку, однако нам ошибочно кажется, будто мы смотрим в центр. Если основной объект размещается справа фото, наши глаза упускают из внимания остальные красоты изображения.

Что касается цветных и черно-белых фотографий, то, по словам фотографа, разница между ними как «между эротикой и порнографией, потому что эротика – это искусство домысливания». Когда мы смотрим на черно-белое фото, мы подсознательно дорисовываем её, добавляем цвета и становимся сотворцами.

Отдельным вопросом стало и популярное на сегодняшний день селфи. «Для меня это ругательное слово», - отметил Брикман. По его мнению, фотография дает возможность человеку познавать мир. «Вы же потом хотите кому-то что-то показать, себя хотите показать или то, что вы увидели? А на вас и так посмотрят», - заявил фотограф.

Напомним, парадельфийские игры проходят в Ижевске с 12 по 17 ноября. В столицу Удмуртии приехали участники из 24 стран и 53 регионов России.