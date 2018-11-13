Фоторепортаж с церемонии открытия.

Ижевск. Удмуртия. Вторые международные Парадельфийские игры стартовали в Ижевске. Открытие состоялось накануне, 12 ноября, в ижевском цирке, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На арене были представлены государственные флаги 21 страны мира, представители которых принимают участие в играх. Мероприятие велось на русском и английском языках, также работал онлайн-сурдоперевод.

Перед гостями выступили «Бабушки из Бураново», творческие коллективы Ижевска, в том числе и участники Парадельфийских игр, а также певица Диана Гурцкая.

Во вторник в Ижевске стартуют творческие состязания. Участников ждут 12 площадок, будут представлены 8 видов искусств: музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое и цирковое искусство; литература (авторство) и жестовая песня.

Кроме того, для участников игр организаторы подготовили экскурсии и мастер-классы.