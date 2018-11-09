Сухо и холодно будет в Удмуртии в выходные

Ночью температура воздуха опустится до -15 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии ожидается малооблачная, сухая и холодная погода. Как сообщает региональный Гидрометцентр, впервые с начала ноября температурный фон опустится ниже климатических норм.

Ночью в выходные синоптики прогнозируют -10,-15 градусов Цельсия, днем -4,-9.

В начале следующей недели станет теплее, в ночь на вторник ожидается -6, -11, днем, 13 ноября -1,-6 градусов.

«В связи с установившейся синоптической ситуацией объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение доведено до предприятий города Ижевск», - отмечают в Гидрометцентре.