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Сухо и холодно будет в Удмуртии в выходные

12:35, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
12:35, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия\n#тепло\n#холод
Фото: pixabay.com
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Ночью температура воздуха опустится до -15 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии ожидается малооблачная, сухая и холодная погода. Как сообщает региональный Гидрометцентр, впервые с начала ноября температурный фон опустится ниже климатических норм.

Ночью в выходные синоптики прогнозируют -10,-15 градусов Цельсия, днем -4,-9.

В начале следующей недели станет теплее, в ночь на вторник ожидается -6, -11, днем, 13 ноября -1,-6 градусов.   

«В связи с установившейся синоптической ситуацией объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение доведено до предприятий города Ижевск», - отмечают в Гидрометцентре.

12:35, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
250
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия\n#тепло\n#холод

 

 

 


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