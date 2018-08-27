В Дебёсах пройдет фестиваль национальной удмуртской кухни

Мероприятие состоится 22 сентября.

Дебёсы. Удмуртия. Фестиваль национальной удмуртской кухни «Зарни-ё перепеч, табань но пельнянь» пройдет в Дебёсах. Мероприятие состоится 22 сентября в 10:00, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

Гости праздника смогут попробовать удмуртские перепечи, табани и пельмени.

На празднике будут работать торговые ряды с продукцией фермеров республики.

Также на фестивале состоятся кулинарные соревнования, этнографический квест.

Завершится праздник выступлением фольклорных творческих коллективов и звёзд удмуртской эстрады.