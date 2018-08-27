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В Дебёсах пройдет фестиваль национальной удмуртской кухни

08:30, 27 августа, 2018
Анна Торхова
08:30, 27 августа, 2018
Анна Торхова
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#табани\n#перепечи\n#пельмени
104
0

Мероприятие состоится 22 сентября.

Дебёсы. Удмуртия. Фестиваль национальной удмуртской кухни «Зарни-ё перепеч, табань но пельнянь» пройдет в Дебёсах. Мероприятие состоится 22 сентября в 10:00, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

Гости праздника смогут попробовать удмуртские перепечи, табани и пельмени.

На празднике будут работать торговые ряды с продукцией фермеров республики.

Также на фестивале состоятся кулинарные соревнования, этнографический квест.

Завершится праздник выступлением фольклорных творческих коллективов и звёзд удмуртской эстрады.

08:30, 27 августа, 2018
Анна Торхова
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#табани\n#перепечи\n#пельмени

 

 

 


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