Финал праздника состоится 15 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Рыжий фестиваль пройдет в Ижевске в сентябре. В этом году в празднике смогут принять участие не только жители Удмуртии, но и жители других регионов, сообщает пресс-служба города.

С 10 по 14 сентября пройдет неделя под названием «Рыжее настроение». Учреждения культуры и образования будут окрашены в рыжий цвет.

Финал праздника состоится 15 сентября.

В юбилейном, 15-м фестивале жителей ожидают ставшие уже традиционными конкурсы:«Рыжая мелодия», «Рыжий питомец», «Рыжая коляска», «Рыжий вернисаж», «LandArt», «Рыжий фонарик», «Рыжая игрушка», а также новые конкурсы – «Самый рыжий район», «Самый рыжий человек 2018 года» и другие.

Победителей наградят кубком фестиваля «Золотой лис-2018».

Программа фестиваля:

11:00 – 12:00 – встреча делегаций участников конкурса «Самый рыжий район (город) Удмуртской республики – 2018»;

12:00 – церемония открытия фестиваля;

12:30 – 16:00 – работа конкурсных площадок, церемонии награждения в конкурсах:

«Рыжая мелодия - 2018»

«Самая рыжая национальная площадка - 2018»

«Рыжая коляска - 2018»

«Тыквенный фонарик - 2018»

«Рыжий вернисаж - 2018»

«Рыжие питомцы - 2018»

«Рыжая игрушка - 2018»

«Лэнд-арт - 2018»

13:00 – 16:00 – работа игровых, спортивных площадок, мастер –классы

16:00 – 17:00 – финал конкурса«Самый рыжий район (город) Удмуртской республики – 2018»

17:30- 19:00 – финал конкурса «Самый рыжий человек года – 2018», рыжий флэшмоб

19:00 – 20:00 – выступление ВИА

20:00 – огненное шоу, закрытие праздника.