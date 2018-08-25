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По программе добровольного переселения соотечественников в Удмуртию приехало 600 человек

14:30, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
14:30, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#иммиграция\n#социальная политика\n#труд\n#Центр занятости населения
134
0

Более 500 из них уже получили гражданство России.

Ижевск. Удмуртия. В августе 2018 года в Удмуртской Республике возобновили госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Удмуртии.

Отметим, что за период действия предыдущей программы с 2015 по 2017 год в Удмуртскую Республику на постоянное место жительства переехали 600 человек, более пятисот из них уже получили гражданство России.

Напомним, что в 2012 году Владимир Путин подписал президентский указ, дающий старт государственной программе по оказанию содействия добровольном переселении наших соотечественников, проживающих за рубежом, на родину, в Россию. Становясь участниками программы, люди возвращаются на историческую родину и в упрощенном порядке получают гражданство Российской Федерации.

Удмуртия оказывает поддержку соотечественникам и ждёт квалифицированных специалистов, востребованных сегодня на региональном рынке труда, готовых влиться в экономику республики и вносить свой вклад в её развитие.

По вопросам приема участников госпрограммы и членов их семей, а также по вопросам получения мер социальной поддержки за счёт средств бюджета можно обращаться в управление прогнозирования и мониторинга трудовой сферы, развития трудовых ресурсов Минсоцполитики Удмуртии по телефону в Ижевске: 688-377, либо в ближайший центр занятости населения.

14:30, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#иммиграция\n#социальная политика\n#труд\n#Центр занятости населения

 

 

 


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