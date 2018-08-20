В Удмуртии впервые совершили чин прославления святых

Протоиерея Николая Чернышева и его дочь Варвару расстреляли 2 января 1919 года.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске совершили Божественную литургию с чином прославления священномученика Николая Чернышева и его дочери мученицы Варвары. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, богослужение прошло в воскресенье, 19 августа.

Место богослужения было выбрано не случайно - именно в Благовещенском соборе Воткинска протоиерей Николай служил на протяжении многих лет. Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в июне благословил установить Собор святых Удмуртской земли.



В своей проповеди митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин напомнил, что прославление святых на территории Удмуртии было совершено впервые в истории, а также пояснил, почему было принято решение провести торжественный чин прославления новомучеников именно в этот день: ровно сто лет назад в это время в Ижевске и Воткинске проходило восстание рабочих против власти большевиков. Именно эти события сыграли важную роль в судьбе протоиерея Николая и его дочери. Они были арестованы сразу после подавления восстания Красной армией.

«В праздник Преображения, в 1918 году, восставшие против большевистской власти рабочие Воткинского завода одержали первую победу над Красными отрядами. В честь этого события народные войска даже совершили парад. К сожалению, такие потрясения позже перетекли в страшную братоубийственную Гражданскую войну», - сказал архипастырь.