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Сельскохозяйственный фестиваль «Своё» пройдёт в Ижевске

17:00, 16 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
17:00, 16 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
226
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#урожай\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#фестивали\n#фермеры
Фото: @arzik2
226
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Он состоится 25 и 26 августа в парке имени Кирова.

Ижевск. Удмуртия. Сельскохозяйственный фестиваль «СВОЁ» пройдёт в Ижевске. Как сообщают организаторы, мероприятия проведут в парке имени Кирова в выходные, 25 и 26 августа, с 10:00 до 20:00.

В течение двух дней фестиваля фермеры и производители продуктов питания представят свою продукцию. Малыши и их родители смогут посетить детскую зону, принять участие в самых разнообразных мастер-классах по традиционным ремёслам и промыслам. Увлекательные и полезные занятия проводятся по предварительной записи каждый час и занимают от 20 до 40 минут.

Также на фестивале «СВОЁ» можно не только приобрести фермерскую продукцию домой, но и попробовать самую разнообразную уличную еду, приготовленную энтузиастами стритфуд-движения города.

Детей, пришедших на праздник, каждый день ожидает развлекательно-познавательная программа.

17:00, 16 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
226
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#урожай\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#фестивали\n#фермеры

 

 

 


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