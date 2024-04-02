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В ижевском парке Кирова сжигают валежник для уменьшения мест обитания грызунов

12:15, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В ижевском парке Кирова сжигают валежник для уменьшения мест обитания грызунов
12:15, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#Парк Кирова
Фото: unsplash.com ( Viktor Talashuk)
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Жители города высказали беспокойство по поводу обильного дыма над рекреационной зоной.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска успокоили, что дым, виднеющийся над парком Кирова, не связан с пожаром. Как сообщают «Парки Ижевска», там сжигается валежник для уменьшения мест обитания грызунов

«На данный момент завершается ликвидация валежника, являющегося местом обитания грызунов в летний период. Данный вид работ проводится ежегодно. Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках. Поскольку снежный покров в парке Кирова на данный момент ещё значительный, жечь костры можно», — говорится в сообщении.

В администрации парков заверили, что сжигание валежника согласовано с ГУ МЧС России по Удмуртии.

12:15, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
157
0
#Ижевск\n#Парк Кирова