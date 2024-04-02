В ижевском парке Кирова сжигают валежник для уменьшения мест обитания грызунов

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска успокоили, что дым, виднеющийся над парком Кирова, не связан с пожаром. Как сообщают «Парки Ижевска», там сжигается валежник для уменьшения мест обитания грызунов

«На данный момент завершается ликвидация валежника, являющегося местом обитания грызунов в летний период. Данный вид работ проводится ежегодно. Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках. Поскольку снежный покров в парке Кирова на данный момент ещё значительный, жечь костры можно», — говорится в сообщении.

В администрации парков заверили, что сжигание валежника согласовано с ГУ МЧС России по Удмуртии.