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Гостей из других городов ждут в Ижевске на День оружейника

09:00, 16 августа, 2018
Дарья Саушина
09:00, 16 августа, 2018
Дарья Саушина
164
0
#общество\n#Ижевск\n#День оружейника\n#праздники\n#Александр Бречалов
Фото: ИА Сусанин
164
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Последние годы в столице Удмуртской Республики не проводилось массовых мероприятий в честь этого праздника.

Ижевск. Удмуртия. День оружейника отметят в Ижевске. Как сообщил на своей странице в «Вконтакте» глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, 19 сентября в городе ждут «всех, кто знает, что такое магазин, газовая трубка, затворная рама и прочие детали». Кроме того, он анонсировал проведение любительских соревнований по беговому биатлону «Калашников Биатлон Фест».

По информации, опубликованной ижевским оружейным предприятием, старты пройдут 22 сентября этого года. А все вырученные от продажи билетов средства пойдут в фонд «Дети-бабочки», который помогает детям с редким генетическим заболеванием кожи.

Напомним, что День оружейника учредили в 2011 году по просьбе выдающегося конструктора Михаила Калашникова. Дата 19 сентября была выбрана неслучайно. В этот день церковь чтит покровителя небесного воинства архангела Михаила. Впервые свой профессиональный праздник ижевские оружейники отметили в 2012 году. На следующий год гостем праздника стал президент России Владимир Путин. Последнее время в Ижевске практически не проводили торжеств. В прошлом году в день оружейника в Москве открыли памятник Калашникову.

09:00, 16 августа, 2018
Дарья Саушина
164
0
#общество\n#Ижевск\n#День оружейника\n#праздники\n#Александр Бречалов

 

 

 


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