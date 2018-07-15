Спасатели перед включением той или иной компании в реестр, будут проверять сотрудников и руководство.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели в Удмуртии создадут реестр добросовестных компаний, выполняющих требования пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Реестр размещается на сайте главного управления и формируется на основании имеющейся информации по проводимым проверкам соблюдения требований пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Спасатели перед включением той или иной компании в реестр, будут проверять сотрудников и руководство на знание алгоритма действий при пожаре. Кроме того, на объектах не должно быть зарегистрировано возгораний за последние 5 лет.