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Спасатели в Удмуртии создадут реестр добросовестных компаний

10:15, 15 июля, 2018
10:15, 15 июля, 2018
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#бизнес\n#МЧС\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: vk.com/gumchspour
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Спасатели перед включением той или иной компании в реестр, будут проверять сотрудников и руководство.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели в Удмуртии создадут реестр добросовестных компаний, выполняющих требования пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Реестр размещается на сайте главного управления и формируется на основании имеющейся информации по проводимым проверкам соблюдения требований пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Спасатели перед включением той или иной компании в реестр, будут проверять сотрудников и руководство на знание алгоритма действий при пожаре. Кроме того, на объектах не должно быть зарегистрировано возгораний за последние 5 лет.

10:15, 15 июля, 2018
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#бизнес\n#МЧС\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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