В Удмуртии средний рост тарифов ЖКХ оказался самым низким в ПФО

Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр профильного ведомства Иван Ястреб.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии средний рост тарифов ЖКХ установился на уровне самого низкого в ПФО. Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр профильного ведомства Иван Ястреб.

По его словам, услуги коммунальщиков подорожают в среднем на 3,5 процента. Аналогичное повышение зафиксировано в Марий Эл и Саратовской области. Во всех других регионах этот показатель колеблется от 3,6 до 5,9 процентов.

«Мы провели сравнительный анализ роста с другими регионами ПФО, в Удмуртии не самый большой рост – 3,5%. Тарифы на газ, водоснабжение и водоотведение – одни из самых низких в ПФО», - написал Иван Ястреб.

Миинстрой также подготовил подробную разбивку по каждой из услуг.