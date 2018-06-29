В Удмуртии с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В следующем месяце хозяева квартир получат платежки с увеличенной платой за коммунальные услуги.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 июля вновь вырастут тарифы ЖКХ. В следующем месяце хозяева квартир получат платежки с увеличенной платой за коммунальные услуги, написал на своей странице руководитель Госжилинспекции региона Марат Исмагилов.

Плата повысится за такие коммунальные ресурсы как «холодная вода», «водоотведение», «горячая вода», «отопление» и «электроэнергия».

Холодная вода (поставщик «Ижводоканал») вырастет в цене с 18,16 руб. до 19,07 руб. за один кубометр воды.

Водоотведение (поставщик «Ижводоканал») — с 12,82 руб. до 13,78 руб. за один кубометр воды.

Горячая вода (поставщик «Удмуртские коммунальные системы»)— с 107,23 до 113,87 руб. за один кубометр воды.

Отопление (поставщик «Т Плюс»)— с 1695,11 руб. до 1800,20 руб. за Гкал.

Электричество (поставщик «ЭнергосбыТ Плюс») — с 3,57 руб. до 3,69 руб. за кВт в час.

Газ (поставщик «Газпром межрегионгаз Ижевск»)— 5,18 руб. за куб.

Как отметил Марат Исмагилов, в целом с рост платы не должен превысить предельный допустимый индекс, который у каждого муниципалитета свой. Так в Ижевске рост платы за услуги ЖКХ в совокупности не должен превысить 5,7%,

В Воткинске, Глазове, Сарапуле, Можге, Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах - рост платы по коммунальным услугам не должен превысить 5,6 %;