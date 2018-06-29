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В Удмуртии с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

10:15, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
10:15, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
229
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#управление коммунальным хозяйством\n#коммунальные платежи\n#тарифы\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#жилищно-коммунальные услуги
Фото: ИА "Сусанин"
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В следующем месяце хозяева квартир получат платежки с увеличенной платой за коммунальные услуги.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 июля вновь вырастут тарифы ЖКХ. В следующем месяце хозяева квартир получат платежки с увеличенной платой за коммунальные услуги, написал на своей странице руководитель Госжилинспекции региона Марат Исмагилов.

Плата повысится за такие коммунальные ресурсы как «холодная вода», «водоотведение», «горячая вода», «отопление» и «электроэнергия».

Холодная вода (поставщик «Ижводоканал») вырастет в цене с 18,16 руб. до 19,07 руб. за один кубометр воды.

Водоотведение (поставщик «Ижводоканал») — с 12,82 руб. до 13,78 руб. за один кубометр воды.

Горячая вода (поставщик «Удмуртские коммунальные системы»)— с 107,23 до 113,87 руб. за один кубометр воды.

Отопление (поставщик «Т Плюс»)— с 1695,11 руб. до 1800,20 руб. за Гкал.

Электричество (поставщик «ЭнергосбыТ Плюс») — с 3,57 руб. до 3,69 руб. за кВт в час.

Газ (поставщик «Газпром межрегионгаз Ижевск»)— 5,18 руб. за куб.

Как отметил Марат Исмагилов, в целом с рост платы не должен превысить предельный допустимый индекс, который у каждого муниципалитета свой. Так в Ижевске рост платы за услуги ЖКХ в совокупности не должен превысить 5,7%,

В Воткинске, Глазове, Сарапуле, Можге, Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах - рост платы по коммунальным услугам не должен превысить 5,6 %;

Marat Ismagilov

Традиционное увеличение тарифов с 01 июля В Удмуртии, как и по всей России, с 01 июля 2018 г. вновь произойдет увеличение тарифов на коммунальные услуги для населения. Максимальный совокупный рост...

10:15, 29 июня, 2018
Георгий Поветкин
229
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#управление коммунальным хозяйством\n#коммунальные платежи\n#тарифы\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#жилищно-коммунальные услуги

 

 

 


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