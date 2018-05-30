play
pause
  • $ 62.64 ↑
  • € 72.53 ↓

В Удмуртии 9,5 тыс домов и 71 соцобъект остались без электричества из-за сильного ветра

22:04, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
22:04, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
1667
0
#МЧС\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#МЧС России по Удмуртии\n#электричество\n#погода в Ижевске\n#Александр Бречалов
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
1667
0

Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 9512 тыс домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за сильного ветра. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Из-за сильного ветра на данный момент без электричества остались 9 512 домов и 71 соц объект. Над ликвидацией последствий работает 102 бригады и более 90 единиц техники», - написал Александр Бречалов.

По его словам, все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения.

«Ситуация находится под контролем», - уточнил глава региона.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии отметили, что перебои с электроснабжением на 21:00 местного времени возникли в 14 муниципальных районах: Алнашский, Балезинский, Воткинский, Глазовский, Завьяловский, Камбарский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Малопургинский, Можгинский, Увинский, Шарканский и Якшур-Бодьинский.

22:04, 30 мая, 2018
Георгий Поветкин
1667
0
#МЧС\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#МЧС России по Удмуртии\n#электричество\n#погода в Ижевске\n#Александр Бречалов

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
38430

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15302
15:16, 27 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

12954
17:15, 28 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10850
15:27, 24 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

10755
17:51, 28 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2470

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2257
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2185
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2119
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2107
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2269

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2250
10:58, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2094
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

2047
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1988
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Гидравлические испытания в Ижевске

30 мая, 2018

УКС начали ремонт теплосетей в Ижевске

30 мая, 2018

Удмуртия в минуту: критика приватизации «Удмуртавтотранса» и отмена авиарейсов во Внуково

30 мая, 2018