В Удмуртии 9,5 тыс домов и 71 соцобъект остались без электричества из-за сильного ветра

Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 9512 тыс домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за сильного ветра. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Из-за сильного ветра на данный момент без электричества остались 9 512 домов и 71 соц объект. Над ликвидацией последствий работает 102 бригады и более 90 единиц техники», - написал Александр Бречалов.

По его словам, все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения.

«Ситуация находится под контролем», - уточнил глава региона.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии отметили, что перебои с электроснабжением на 21:00 местного времени возникли в 14 муниципальных районах: Алнашский, Балезинский, Воткинский, Глазовский, Завьяловский, Камбарский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Малопургинский, Можгинский, Увинский, Шарканский и Якшур-Бодьинский.