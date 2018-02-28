Смертельное ДТП в Удмуртии и клоны собаки Барбры Стрейзанд: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Поздравляем всех с последним днем календарной зимы! Уже завтра мы будем заваривать утренний кофе с весенним настроением, а пока читаем обзор новостей от «Сусанина».

Смертельное ДТП

Смертельная авария произошла на трассе Игра – Глазов во вторник, 27 февраля. Об этом сообщается в группе «Ижевск» ВКонтакте,

Водитель «ВАЗ 2114» не справился с управлением и влетел под фуру. Мужчина погиб на месте.

Право на международные соревнования

С 1 апреля Россия может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет к тому времени восстановлено в правах. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на слова менеджера Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюрана.

«В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (WADA)», - сказал Дюран.

4 кг кокаина

В аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе задержали гражданина России, который пытался провести 3,526 кг кокаина. Как сообщает «Интерфакс», наркотики были спрятаны в двойном дне чемоданов, которые мужчина сдал в багаж.

«Да, после найденных на прошлой неделе 389 кг кокаина, оказавшихся связанными с посольством РФ, мы усилили контроль по всей стране», - написала в своем Фейсбуке министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич.

Между тем, полиция не исключает, что эти два случая могут быть связаны.

Мужчину арестовали еще в воскресенье, однако известно об этом стало только сегодня. Его имя не разглашается, сообщается лишь, что ему около 50 лет и что он собирался лететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.

Клоны

Американская певица и режиссер Барбра Стрейзанд живет с двумя собаками-клонами, которые появились на благодаря собаке по кличке Саманта, умершей в возрасте 14 лет. Об этом пишут «Известия».

Для клонирования использовались изъятые из пасти и желудка Саманты клетки.

«У них разный характер. Я жду, когда они повзрослеют, чтобы удостовериться, унаследовали ли они коричневый цвет глаз и серьезный нрав моей любимой Саманты», — сказала Стрейзанд.