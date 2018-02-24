Житель Удмуртии стал финалистом всероссийского конкурса «Папа года»

Сарапульский активист вошёл в топ-20 участников номинации «Лучший папа - общественный деятель».

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский активист, председатель городского отделения Всероссийского общества инвалидов Сергей Козлов прошёл в финал 4-й Всероссийской Премии «Папа года». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Первая федеральная премия для отцов была учреждена фондом «Отцовство» c целью поддержки и популяризации семейных ценностей. Её номинантами могут стать мужчины-отцы, достигшие выдающихся результатов в области развития и воспитания детей, а также формирования крепкой семьи; общественные активисты, взявших на себя инициативу и ответственность за проведение событий и проектов, повлекших положительные социальные изменения в обществе; социально-ответственные представители коммерческого и некоммерческого секторов, реализовавшие в течение года значимые проекты в сфере поддержки отцовства.

Супруга финалиста премии Дарья Козлова сказала, что «семья узнала про конкурс неделю назад, и решили участвовать. Из трёх предложенных на сайте, выбрали номинацию «Лучший папа - общественный деятель». Подавала информацию я, писала про Общество инвалидов Сарапула, которое возглавляет Сергей Николаевич, про его достижения на этом поприще, о том, что на базе общества действует сейчас 13 клубных объединений, про то, что он создал детскую ячейку, и как помогает детям».