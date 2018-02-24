  • $ 56.76 ↑
  • € 69.63 ↓

Житель Удмуртии стал финалистом всероссийского конкурса «Папа года»

17:03, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
17:03, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
524
0
#семья\n#Сарапул\n#родители\n#воспитание детей\n#Папа
Фото: Пресс-служба главы и администрации Сарапула.
524
0

Сарапульский активист вошёл в топ-20 участников номинации «Лучший папа - общественный деятель».

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский активист, председатель городского отделения Всероссийского общества инвалидов Сергей Козлов прошёл в финал 4-й Всероссийской Премии «Папа года». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Первая федеральная премия для отцов была учреждена фондом «Отцовство» c целью поддержки и популяризации семейных ценностей. Её номинантами могут стать мужчины-отцы, достигшие выдающихся результатов в области развития и воспитания детей, а также формирования крепкой семьи; общественные активисты, взявших на себя инициативу и ответственность за проведение событий и проектов, повлекших положительные социальные изменения в обществе; социально-ответственные представители коммерческого и некоммерческого секторов, реализовавшие в течение года значимые проекты в сфере поддержки отцовства.

Супруга финалиста премии Дарья Козлова сказала, что «семья узнала про конкурс неделю назад, и решили участвовать. Из трёх предложенных на сайте, выбрали номинацию «Лучший папа - общественный деятель». Подавала информацию я, писала про Общество инвалидов Сарапула, которое возглавляет Сергей Николаевич, про его достижения на этом поприще, о том, что на базе общества действует сейчас 13 клубных объединений, про то, что он создал детскую ячейку, и как помогает детям».

17:03, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
524
0
#семья\n#Сарапул\n#родители\n#воспитание детей\n#Папа

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты

18:48, 19 февраля, 2018
28058

Строительная балка упала на детскую коляску в Ижевске

16598
17:16, 21 февраля, 2018

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали группу «обнальщиков»

15663
09:30, 22 февраля, 2018

Экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства

14013
18:15, 19 февраля, 2018

Водитель разогнал собак, напавших на девочку в Ижевске

9810
11:20, 17 февраля, 2018

Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

18:40, 17 февраля, 2018
24468

Жителю Уфы удалось выиграть в лотерею 26 млн рублей

3186
13:17, 17 февраля, 2018

Жительница Челябинска, которую перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала с медиков 10 млн рублей

3162
19:12, 20 февраля, 2018

Ставший звездой Интернета песец вернулся за мойвой и привел с собой лису

3143
15:05, 17 февраля, 2018

Радиоактивный цезий подобрал на дороге водитель в Ямало-Ненецком округе

2681
19:03, 21 февраля, 2018

Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

19:10, 17 февраля, 2018
5375

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

4231
10:00

Одолев норвежцев, российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады-2018

2901
14:38, 21 февраля, 2018

Российские лыжницы финишировали третьими в эстафете на ОИ-2018

2740
16:01, 17 февраля, 2018

Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам

2637
12:39, 17 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 февраля, 2018

Антитеррористические учения

22 февраля, 2018

Удмуртия в минуту: расширение улицы Азина в Ижевске и новый рекорд Алины Загитовой

21 февраля, 2018