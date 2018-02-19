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      Более 17 тыс старшеклассников в Удмуртии посмотрят фильм «Офицеры» в канун Дня защитника Отечества

      11:00, 19 февраля, 2018
      11:00, 19 февраля, 2018
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      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#День защитника Отечества
      Фото: Pixabay
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      В республике стартовала патриотическая акция.

      Ижевск. Удмуртия. В преддверии Дня защитника Отечества в Удмуртии пройдет патриотическая акция. Она стартовала 19 февраля, сообщает пресс-служба Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики.

      В рамках акции в киноцентрах республики будет показан советский художественный фильм «Офицеры». Акция пройдет во всех городах и районах Удмуртии. Фильм будет показан на широких экранах в киноцентрах Ижевска и в домах культуры районов республики. Перед демонстрацией фильма для старшеклассников выступят участники военных действий и представители силовых ведомств.

      Ветераны ВОВ и участники локальных войн расскажут детям о подвигах советского и российского народа, в формате диалога обсудят художественный фильм. Планируется, что в акции примут участие более 17 тыс. детей из 400 школ.

      11:00, 19 февраля, 2018
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      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#патриотизм\n#День защитника Отечества

       

       

       

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