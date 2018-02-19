Медвежонок в зоопарке Ижевска, штраф за ребенка и опасность фруктового сока: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 19 февраля. Корреспонденты «Сусанина» по традиции предлагают начать утро с обзора новостей.
Не по дням, а по часам:
Белый медвежонок, который родился в ижевском зоопарке в декабре прошлого года, уже уверенно стоит на четырех лапках. Малыш начал выходить из берлоги, сообщает пресс-служба зоопарка. На улице пока медвежонок не был, но сотрудники уже готовят его к новой обстановке, подбрасывая в боксы снег.
Отличные новости! Наш белый медвежонок уверенно стоит на своих четырех лапах. Уже выходит из берлоги и смело обследует территорию внутреннего вольера. Благодаря повышению активности малыша, в их укромном домике стало возможным включать свет, поэтому видео наблюдений за жизнью медведицы и медвежонка отныне цветное. Кроха радует нас своими достижениями. Он вовсю пробует мамину пищу на вкус, слизывает остатки из миски или вылизывает пасть медведицы. И просто балдеет от вкусноты. Игры занимают все большую часть его свободного времени. Он часами может заигрываться новыми игрушками, порой отказываясь от дневного сна. Сотрудники понемногу подбрасывают во внутренние боксы, где гуляет медвежонок с мамой, снег, чтобы кроха знакомился с природным явлением и для него не стала бы полной неожиданностью та обстановка, когда он начнет, наконец, выходить на улицу. #зоопаркудмуртии #ижевскийзоопарк #zoo #udmzoo #izhzoo #зоопаркижевск #ижевск #зоопарк #мояудмуртия #зимавзоопарке #февраль #медвежонок #белыймедвежонок #малышвзоопарке #пополнение
65 Likes, 3 Comments - Ижевский зоопарк (@udm_zoo) on Instagram: "Отличные новости! Наш белый медвежонок уверенно стоит на своих четырех лапах. Уже выходит из..."
Ярмарка вакансий для мужчин:
К предстоящему Дню защитника Отечества 20 февраля в Ижевске пройдет специализированная ярмарка вакансий для мужчин. Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями и лично побеседовать с работодателями, а также узнать о самых востребованных профессиях в городе.
Ярмарка пройдет с 13:00 до 15:00 в центре занятости населения Ижевска.
Штраф за ребенка:
Комиссии по делам несовершеннолетних могут получить право принудительно отправлять детей на медицинское и психологическое обследование. Родителей, которые этому попрепятствуют, будут штрафовать, сообщают РИА «Новости»
Поводом к такому нововведению стали случаи в нападения в школах Перми и Бурятии.
Если инициативу примут, то комиссии станут полноправными органами исполнительной власти. Они получат права контролировать учреждения соцзащиты, образования, здравоохранения, опеки и уголовно-исполнительной системы.
Если родители будут препятствовать проведению экспертизы, их ждет штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
На сегодняшний день комиссия не имеет права запрашивать какие-либо справки, поскольку это является врачебной тайной. Поправки позволят комиссиям получать конфиденциальную информацию, в том числе: привлекался ли кто-то из членов семьи к ответственности, наблюдается ли у психиатра или нарколога.
Квантовый суперкомпьютер:
В России создадут самый мощный в мире квантовый 50-кубитный компьютер. Его основой станут фотонные чипы и нейтральные атомы, пишут Известия.
Устройство позволит создавать медицинские препараты и материалы с программируемыми свойствами. Спцеиалисты смогут рассчитывать молекулярную структуру с наибольшей точностью.
Соглашение о создании мощнейшего компьютера подписали Внешэкономбанк, «ВЭБ Инновации», Фонд перспективных исследований, АНО «Цифровая экономика» и МГУ.
Опасность фруктового сока:
Ученые из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера пришли к выводу, что употребление фруктового сока на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. В этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу и поэтому она напрямую попадает в толстую кишку, пишут РИА «Новости».
От этого фруктоза наносит вред микроорганизмам, которые не могут бороться с углеводами. При этом 90% сахара усваивается именно в тонком кишечнике.
Употреблять фруктовые соки советуют только после приема пищи и в небольших количествах.
Это также касается и свежевыжатых соков.