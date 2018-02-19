Медвежонок в зоопарке Ижевска, штраф за ребенка и опасность фруктового сока: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 19 февраля. Корреспонденты «Сусанина» по традиции предлагают начать утро с обзора новостей.

Не по дням, а по часам:

Белый медвежонок, который родился в ижевском зоопарке в декабре прошлого года, уже уверенно стоит на четырех лапках. Малыш начал выходить из берлоги, сообщает пресс-служба зоопарка. На улице пока медвежонок не был, но сотрудники уже готовят его к новой обстановке, подбрасывая в боксы снег.

Ярмарка вакансий для мужчин:

К предстоящему Дню защитника Отечества 20 февраля в Ижевске пройдет специализированная ярмарка вакансий для мужчин. Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями и лично побеседовать с работодателями, а также узнать о самых востребованных профессиях в городе.

Ярмарка пройдет с 13:00 до 15:00 в центре занятости населения Ижевска.

Штраф за ребенка:

Комиссии по делам несовершеннолетних могут получить право принудительно отправлять детей на медицинское и психологическое обследование. Родителей, которые этому попрепятствуют, будут штрафовать, сообщают РИА «Новости»

Поводом к такому нововведению стали случаи в нападения в школах Перми и Бурятии.

Если инициативу примут, то комиссии станут полноправными органами исполнительной власти. Они получат права контролировать учреждения соцзащиты, образования, здравоохранения, опеки и уголовно-исполнительной системы.

Если родители будут препятствовать проведению экспертизы, их ждет штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

На сегодняшний день комиссия не имеет права запрашивать какие-либо справки, поскольку это является врачебной тайной. Поправки позволят комиссиям получать конфиденциальную информацию, в том числе: привлекался ли кто-то из членов семьи к ответственности, наблюдается ли у психиатра или нарколога.

Квантовый суперкомпьютер:

В России создадут самый мощный в мире квантовый 50-кубитный компьютер. Его основой станут фотонные чипы и нейтральные атомы, пишут Известия.

Устройство позволит создавать медицинские препараты и материалы с программируемыми свойствами. Спцеиалисты смогут рассчитывать молекулярную структуру с наибольшей точностью.

Соглашение о создании мощнейшего компьютера подписали Внешэкономбанк, «ВЭБ Инновации», Фонд перспективных исследований, АНО «Цифровая экономика» и МГУ.

Опасность фруктового сока:

Ученые из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера пришли к выводу, что употребление фруктового сока на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. В этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу и поэтому она напрямую попадает в толстую кишку, пишут РИА «Новости».

От этого фруктоза наносит вред микроорганизмам, которые не могут бороться с углеводами. При этом 90% сахара усваивается именно в тонком кишечнике.

Употреблять фруктовые соки советуют только после приема пищи и в небольших количествах.

Это также касается и свежевыжатых соков.