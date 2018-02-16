Проект горсада в Глазове назван одним из наиболее качественных

Всего шесть пространств были выбраны в городе по результатам опроса жителей.

Глазов. Удмуртия. В четверг, 15 февраля, в Глазове общественная комиссия обсудила перспективы программы «Комфортная городская среда». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, проект глазовского горсада был назван министром строительства Удмуртии Иваном Ястребом «одним из наиболее качественных проектов на сегодняшний день».

Горсад в Глазове - участок, прилегающий к центральной площади города. Связывает большой новый район левобережья и старый район. Через эту аллею проходит основная часть пешеходной доступности. По сути это набережная.

«В Глазове подготовлено несколько общественных территорий, в том числе - зона городского сада. Концепция разрабатывалась молодыми глазовчанами с помощью друзей. Сначала она обсуждалась в соцсетях. Затем - на градсовете города. После получения замечаний архитекторов, проект снова обсуждается», - сообщила корреспонденту «Сусанина» начальник управления архитектуры Глазова Людмила Салтыкова.

Она также отметила, что нельзя рассматривать эту концепцию в отрыве от дальнейшего развития. Потому как набережная городу всё равно нужна. Это отличная видовая площадка, и здесь планируется создание амфитеатра для проведения концертов и мероприятий.

В Глазове кроме горсада задействовано ещё пять концепций в теме благоустройства: сквер у музыкальной школы, перекрёсток улиц Кирова и Первомайская (сквер у памятника Павлику Морозову), территория парка имени Горького, реконструкция бульвара Карла Маркса, «Аллея мужества». Со всеми проектами можно ознакомиться на сайте города Глазова.