Состязания пройдут в рамках Пельменьфеста.

Сарапул. Удмуртия. Сборные Ижевска и Сарапула сразятся в хоккее на валенках. Товарищеский матч пройдет в рамках празднования «Всемирного дня пельменя», сообщил на своей странице Вконтакте глава Сарапула Александр Ессен.

На набережной города на Каме состоятся мастер-классы по лепке пельменей, их поеданию, а также флеш-мобы и конкурсы.

Любителей пельняней ждут 10 февраля в 13:00 на набережной города на Каме.

Напомним, фестиваль открылся 1 февраля. Основные пельменные гуляния и закрытие пройдут в Ижевске на Центральной площади 10 февраля.