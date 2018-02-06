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      Удмуртстат: слепить пельмени самому в полтора раза дешевле, чем купить в магазине

      15:50, 06 февраля, 2018
      15:50, 06 февраля, 2018
      246
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      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#инфографика\n#Удмуртия\n#пельмени
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      В Удмуртии продолжается Пельменьфест.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии слепить пельмени самому в полтора раза дешевле, чем купить в магазине. К таким выводам пришли специалисты Удмуртстата.

      Для фарша понадобится:

      - 300 гр говядины (129,9 рубля);

      - 300 гр свинины (99,3 рубля);

      - 2 шт лука (4 рубля);

      - щепотка соли и перца.

      Для теста необходимо:

      - 250 гр воды

      - 1 яйцо (5,1 рубля)

      - 3 стакана пшеничной муки (12,2 рубля)

      ½ столовой ложки соли.

      Потратив 2-3 часа времени, можно получить 1,6 кг пельменей общей стоимостью 251 рубль. То есть 1 кг домашних пельменей обойдется в 157 рублей, тогда как в магазине придется выложить в среднем 266 рублей.

      Напомним, с 1 по 10 февраля в Удмуртии проводится фестиваль «Всемирный день пельменя». В республике проводят мастер-классы по приготовлению любимого блюда. Кульминацией Пельменьфеста станет 10 февраля. В этот день на Центральной площади Ижевска, на набережной и у монумента Дружбы народов пройдут праздничные гуляния.

      15:50, 06 февраля, 2018
      246
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#инфографика\n#Удмуртия\n#пельмени

       

       

       

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