Удмуртстат: слепить пельмени самому в полтора раза дешевле, чем купить в магазине

В Удмуртии продолжается Пельменьфест.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии слепить пельмени самому в полтора раза дешевле, чем купить в магазине. К таким выводам пришли специалисты Удмуртстата.

Для фарша понадобится:

- 300 гр говядины (129,9 рубля);

- 300 гр свинины (99,3 рубля);

- 2 шт лука (4 рубля);

- щепотка соли и перца.

Для теста необходимо:

- 250 гр воды

- 1 яйцо (5,1 рубля)

- 3 стакана пшеничной муки (12,2 рубля)

½ столовой ложки соли.

Потратив 2-3 часа времени, можно получить 1,6 кг пельменей общей стоимостью 251 рубль. То есть 1 кг домашних пельменей обойдется в 157 рублей, тогда как в магазине придется выложить в среднем 266 рублей.

Напомним, с 1 по 10 февраля в Удмуртии проводится фестиваль «Всемирный день пельменя». В республике проводят мастер-классы по приготовлению любимого блюда. Кульминацией Пельменьфеста станет 10 февраля. В этот день на Центральной площади Ижевска, на набережной и у монумента Дружбы народов пройдут праздничные гуляния.