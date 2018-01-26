Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич назвал ситуацию не поддающейся разумному осмыслению.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии только 10% многодетных семей получили земельные участки. Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич назвал ситуацию не поддающейся разумному осмыслению.

«У нас есть еще две болячки – это предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей. Не очень поддается разумному осмыслению. Из 20 тысяч многодетных семей выразили желание встать на учет 5830 – это 28 процентов. У нас обычно выражают желание либо все, либо близко ко всем», - рассказал Михаил Бабич.

Он также отметил, что только 67% от изъявивших желание встать на учет были на него поставлены.

«Это необъяснимо. Получили земельные участки 46 процентов от поставленных на учет. В итоге земельные участки получили всего 10 процентов», - сказал Михаил Бабич.